Из бюджета Вологодской области потратят почти миллион рублей на капремонт правительственного «Лексуса»

20.03.2021 [Общество]

989 930 рублей потратят из бюджета Вологодской области на ремонт Lexus LX570 из автопарка регионального правительства. По данным издания «Череповецкая истина», этим автомобилем пользуется губернатор Олег Кувшинников. 

Начальная (максимальная) цена закупки, объявленной в начале марта «Центром закупок» Вологодской области, равнялась 999 930 рублям. Госконтракт достался ИП Колодкину Владимиру Александровичу, который незначительно снизил цену, предложив выполнить работы за 989 930 рублей. Этот предприниматель ранее неоднократно выигрывал аукционы на ремонт и модернизацию машин правительства области. Так, он, например, устанавливал  комплект оборудования для приема цифрового телевидения в BMW 740 Li xDrive. 

В перечне услуг, который Колодкин должен оказать правительству в рамках контракта - снятие/установка кузова транспортного средства с рамы, откачка/заправка системы кондиционирования  транспортного средства с опрессовкой, замена подушек кузова, мойка рамы транспортного средства, замена комплекта трубок системы гидроподвески, замена гидроаккумулятора системы гидроподвески, замена регулирующих клапанов подвески, прокачка системы гидроподвески  транспортного средства, регулировка углов установки колес передней оси. Ремонтировать будут автомобиль с VIN-номером JTJHY00W004039628. 

После публикации новости о данной госзакупке на "Череповецкой истине", в группе издания в соцсети появился комментарий официального паблика правительства Вологодской области. В нем говорится, что ремонтируемый Lexus используется уже 12 лет и требует капремонта.

— Указанный в публикации автомобиль марки «Лексус» 2009 года выпуска. Пробег — 750 т. км. Совершенно естественно, что при интенсивной эксплуатации автомобиля в течение 12 лет, возникает износ и требуется ремонт техники. Сейчас автомобиль не на ходу, ему требуется полный капитальный ремонт. Для принятия решения о списании автомобиля или его эксплуатации после ремонта проводится оценка состояния транспортного средства. Автомобиль «Лексус» списывать и продавать нецелесообразно в силу низкой остаточной стоимости. Приобретение нового служебного автомобиля будет более затратно, чем проведение капитального ремонта. После ремонта эксплуатация «Лексуса» будет продолжена.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2020 году после обращения корреспондента NewsVo департамент финансов Вологодской области провел внеплановую проверку БУ ВО «Автотранспортное хозяйство» на предмет соблюдения учреждением закона о госзакупках. Нарушений найдено не было. 

Тэги: бюджет. чиновники, госзакупки

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