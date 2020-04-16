«Автотранспортное хозяйство» правительства Вологодской области проверят на соблюдение закона о госзакупках

16.04.2020 [Общество]

Департамент финансов Вологодской области проведет внеплановую проверку БУ ВО «Автотранспортное хозяйство» на предмет соблюдения учреждением закона о госзакупках. Об этом корреспонденту NewsVo сообщили в прокуратуре в ответ на его обращение по поводу одной из закупок хозяйства.

Ранее NewsVo сообщал, что 27 февраля «Автотранспортное хозяйство», учрежденное правительством Вологодской области, объявило аукцион на «оказание услуг по установке дополнительного оборудования в легковой автомобиль». Начальная (максимальная) цена контракта составила 344 333 рубля. 6 марта аукцион выиграл ИП Колодкин Владимир Александрович, предложив выполнить работы за 330 000 рублей. Ему предстоит установить комплект оборудования для приема цифрового телевидения в BMW 740 Li xDrive. 

Newsvo проверил предложения магазинов, которые поставляют ТВ-оборудование в авто. Цены, которые нам удалось найти, намного ниже заявленных в закупке, а именно — от 8 до 15 тысяч рублей. Автолюбители в блогах также называют невысокую цену установки оборудования в БМВ даже с оригинальным приемником. О несоответствии цены контракта и реальной стоимости оборудования журналист Newsvo сообщил в прокуратуру области, получив позже ответ на свое обращение от департамента финансов Вологодской области.

В ведомстве пояснили, что с 23 по 30 апреля текущего года сотрудники департамента проведут внеплановую камеральную проверку в автотранспортном учреждении Вологодской области «Автотранспортное хозяйство» по теме: «Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по информации о признаках нарушений, указанных в обращении. Однако сроки проведения проверки могут быть изменены в связи с тем, что в области проводятся карантинные мероприятия.

Информация о результатах проверки должна появиться в специальном разделе на сайте госзакупок. 

Тэги: госзакупки, проверка, прокуратура

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