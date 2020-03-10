Телевизор в BMW правительства Вологодской области установят за 330 тысяч рублей

10.03.2020 [Общество]

В Вологодской области определили подрядчика на установку ТВ-тюнера в правительственный BMW. Сумма контракта снизилась всего на 14 тысяч и в итоге составила 330 тысяч рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что 27 февраля БУ ВО «Автотранспортное хозяйство», учрежденное правительством Вологодской области объявило аукцион на «оказание услуг по установке дополнительного оборудования в легковой автомобиль». Начальная (максимальная) цена контракта составила 344 333 рубля. 6 марта аукцион выиграл ИП Колодкин Владимир Александрович. Ему предстоит установить комплект оборудования для приема цифрового телевидения в BMW 740 Li xDrive.

В 2018 году автосервис Колодкина выиграл 14 аукционов, объявленных БУ ВО «Автотранспортное хозяйство». Судя по актам приемки и контрактам, предприниматель ремонтирует в автохозяйстве чаще всего один автомобиль – BMW 740 Li xDrive. NewsVo ранее писал о том, что эту иномарку из автопарка правительства Вологодской области часто ремонтируют. В 2018 году на ее содержание было потрачено около миллиона рублей. 

Newsvo проверил предложения магазинов, которые поставляют ТВ-оборудование в авто. Цены, которые нам удалось найти, намного ниже заявленных в закупке, а именно — от 8 до 15 тысяч рублей. Автолюбители в блогах также называют невысокую цену установки оборудования в БМВ даже с оригинальным приемником. 

Так, участник форума drive2.ru под ником «komandir2c3» в рассказе о том, как он устанавливал на свою БМВ оригинальное цифровое оборудование, заказанное из Германии, написал, что цена вопроса составляет 35 тысяч рублей. 

«Новый ТВ модуль безусловно по всем характеристикам превосходит любые аналоги. Цифровое подключение по оптическому кабелю, соответственно никаких наводок и шумов, все списки каналов выводятся на комбинацию приборов, присутствует телетекст и телепрограмма. А самое главное ЦЕНА, которая на данный момент составляет всего 35000. За данную цену даже китайский аналог невозможно поставить», - поделился автолюбитель своими наблюдениями.

Тэги: автомобили, бюджет
Сюжет: автомобили правительства Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В воде реки Вологда обнаружили превышение допустимого уровня загрязняющих веществ
Кассационный суд отменил оправдательный приговор врачу из Вологды, обвиняемому в гибели пациентки
Жители Череповца недовольны реконструкцией здания универмага «Юбилейный»
Две пятиэтажки разрисуют граффити к юбилею Победы в Вологде
Избитый сотрудником наркоконтроля череповчанин добился в ЕСПЧ решения о компенсации в 25 тысяч евро
В Вологде подростки напали на пьяного мужчину
В Череповце осудили экс-полицейского, избившего битой мужа любовницы
В Вологодской области планируют потратить около 300 тысяч рублей на установку ТВ в правительственный BMW
С 12 марта в Вологде начнут принимать заявления на маткапитал за первого ребенка
На обходе Вологды опрокинулась фура
28.02.2020 [Общество]

В Бабаевском районе двух детей изъяли из семьи после жалобы соседки в органы опеки

3301
3
05.03.2020 [Общество]

В Вологодской области ищут волонтеров, которые будут агитировать жителей голосовать за поправки Конституцию

1743
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области выросла популяция речных бобров
В Шекснинском районе водитель фуры насмерть сбил велосипедиста
«Вологда: инфракрасный взгляд»: выставка работ фотографа Станислава Кудринского откроется 14 марта
Телевизор в BMW правительства Вологодской области установят за 330 тысяч рублей
Экс-начальника лесничества в Бабаевском районе осудили условно за получение взятки
Более 40% доходов жителей Вологодской области находятся в руках 20% ее населения
Прокуратура подтвердила незаконность мешающих проезду по улице Возрождения в Вологде построек
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

3028
0
09.03.2020 [БлогоVO]

Попался на глаза Доклад по оценке Проекта городского транспорта Всемирного банка от 1995 года

361
0
05.03.2020 [Обзор Прессы]

Артём Манчутин: «Мой «Приют старой техники» – это кружок для повзрослевших пацанов»

1114
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика