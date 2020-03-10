Телевизор в BMW правительства Вологодской области установят за 330 тысяч рублей

В Вологодской области определили подрядчика на установку ТВ-тюнера в правительственный BMW. Сумма контракта снизилась всего на 14 тысяч и в итоге составила 330 тысяч рублей.
Ранее NewsVo сообщал, что 27 февраля БУ ВО «Автотранспортное хозяйство», учрежденное правительством Вологодской области объявило аукцион на «оказание услуг по установке дополнительного оборудования в легковой автомобиль». Начальная (максимальная) цена контракта составила 344 333 рубля. 6 марта аукцион выиграл ИП Колодкин Владимир Александрович. Ему предстоит установить комплект оборудования для приема цифрового телевидения в BMW 740 Li xDrive.
В 2018 году автосервис Колодкина выиграл 14 аукционов, объявленных БУ ВО «Автотранспортное хозяйство». Судя по актам приемки и контрактам, предприниматель ремонтирует в автохозяйстве чаще всего один автомобиль – BMW 740 Li xDrive. NewsVo ранее писал о том, что эту иномарку из автопарка правительства Вологодской области часто ремонтируют. В 2018 году на ее содержание было потрачено около миллиона рублей.
Newsvo проверил предложения магазинов, которые поставляют ТВ-оборудование в авто. Цены, которые нам удалось найти, намного ниже заявленных в закупке, а именно — от 8 до 15 тысяч рублей. Автолюбители в блогах также называют невысокую цену установки оборудования в БМВ даже с оригинальным приемником.
Так, участник форума drive2.ru под ником «komandir2c3» в рассказе о том, как он устанавливал на свою БМВ оригинальное цифровое оборудование, заказанное из Германии, написал, что цена вопроса составляет 35 тысяч рублей.
«Новый ТВ модуль безусловно по всем характеристикам превосходит любые аналоги. Цифровое подключение по оптическому кабелю, соответственно никаких наводок и шумов, все списки каналов выводятся на комбинацию приборов, присутствует телетекст и телепрограмма. А самое главное ЦЕНА, которая на данный момент составляет всего 35000. За данную цену даже китайский аналог невозможно поставить», - поделился автолюбитель своими наблюдениями.