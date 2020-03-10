Телевизор в BMW правительства Вологодской области установят за 330 тысяч рублей

В Вологодской области определили подрядчика на установку ТВ-тюнера в правительственный BMW. Сумма контракта снизилась всего на 14 тысяч и в итоге составила 330 тысяч рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что 27 февраля БУ ВО «Автотранспортное хозяйство», учрежденное правительством Вологодской области объявило аукцион на «оказание услуг по установке дополнительного оборудования в легковой автомобиль». Начальная (максимальная) цена контракта составила 344 333 рубля. 6 марта аукцион выиграл ИП Колодкин Владимир Александрович. Ему предстоит установить комплект оборудования для приема цифрового телевидения в BMW 740 Li xDrive.

В 2018 году автосервис Колодкина выиграл 14 аукционов, объявленных БУ ВО «Автотранспортное хозяйство». Судя по актам приемки и контрактам, предприниматель ремонтирует в автохозяйстве чаще всего один автомобиль – BMW 740 Li xDrive. NewsVo ранее писал о том, что эту иномарку из автопарка правительства Вологодской области часто ремонтируют. В 2018 году на ее содержание было потрачено около миллиона рублей.

Newsvo проверил предложения магазинов, которые поставляют ТВ-оборудование в авто. Цены, которые нам удалось найти, намного ниже заявленных в закупке, а именно — от 8 до 15 тысяч рублей. Автолюбители в блогах также называют невысокую цену установки оборудования в БМВ даже с оригинальным приемником.

Так, участник форума drive2.ru под ником «komandir2c3» в рассказе о том, как он устанавливал на свою БМВ оригинальное цифровое оборудование, заказанное из Германии, написал, что цена вопроса составляет 35 тысяч рублей.