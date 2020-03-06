В Вологодской области планируют потратить около 300 тысяч рублей на установку ТВ в правительственный BMW

06.03.2020 [Общество]

БУ ВО «Автотранспортное хозяйство», учрежденное правительством Вологодской области, ищет подрядчика на «оказание услуг по установке дополнительного оборудования в легковой автомобиль». Соответствующая информация была размещена на сайте комитета государственного заказа Вологодской области 27 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта — 344 333 рубля.

В описании объекта закупки сказано, что оборудование требуется машине BMW 740Li xDrive. NewsVo ранее писал о том, что эту иномарку из автопарка правительства Вологодской области часто ремонтируют. Так, в 2018 году на ее содержание было потрачено около миллиона рублей. В этот раз в машине решили установить тв-приемник.

Комплект оборудования для приема цифрового телевидения, которое хочет закупить автохозяйство, должен предусматривать возможность приема сигнала и просмотра изображения при скорости движения автомобиля до 120 км/ч. При этом управление оборудованием должно осуществляться штатными органами управления автомобиля. В техническом задании также оговорена возможность приема цифрового эфирного ТВ стандарта DVB-T2 и возможность вывода изображения на штатный передний и два задних монитора.

Newsvo проверил предложения магазинов, которые поставляют подобное оборудование. Цены, которые нам удалось найти, намного ниже заявленных в закупке, а именно — от 8 до 15 тысяч рублей. Определить подрядчика на установку дополнительного оборудования должны 6 марта.

Тэги: телевидение, закупки
Сюжет: автомобили правительства Вологодской области

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