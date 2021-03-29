Торжественная церемония в День театра в Вологде пройдёт 29 марта онлайн

Торжественная церемония вручений театральных премий имени Марины Щуко, Алексея Семенова и Анания Бадаева «За лучшие роли года» пройдёт вечером 29 марта в Вологде.

Само мероприятие пройдёт в Вологодском доме актёра. Увидеть трансляцию события в этот раз смогут совершенно бесплатно все желающие на сайте Культура.РФ.

Ранее NewsVo публиковал список номинантов на премии.

Помимо этого, в данный момент проходит онлайн-голосование на приз зрительских симпатий среди актёров вологодских театров. Проголосовать за любимого актёра можно по ссылке.

Голосование закроется 29 марта в 19:19.

Начало трансляции торжественной церемонии вручения театральных премий Вологды начнётся 29 марта в 19:00 по ссылке.



