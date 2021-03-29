Вологодский губернатор заявил, что речь о закрытии детского отделения ЦРБ в Верховажье не идет

Детское отделение Верховажской ЦРБ не будут закрывать. На оперативном совещании в областном правительстве глава региона Олег Кувшинников заявил, что деньги на проведение работ, которые бы позволили устранить замечания пожарных, будут выделены из областного бюджета. Кроме того, в 2022 году власти пообещали начать строительство нового корпуса больницы.

— Мы договорились о том, что мы включим, в связи с ветхостью зданий, строительство нового корпуса Верховажской районной больницы в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Это сделано. Этот корпус в эту программу вошел, сейчас идет подготовка проектно-сметной документации. Начало строительства в следующем году, — заявил Кувшинников в ходе оперативного совещания.

Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура выявила в детском отделении Верховажской ЦРБ нарушения пожарной безопасности и через суд требует их устранить.