Вологодский губернатор заявил, что речь о закрытии детского отделения ЦРБ в Верховажье не идет

Детское отделение Верховажской ЦРБ не будут закрывать. На оперативном совещании в областном правительстве глава региона Олег Кувшинников заявил, что деньги на проведение работ, которые бы позволили устранить замечания пожарных, будут выделены из областного бюджета. Кроме того, в 2022 году власти пообещали начать строительство нового корпуса больницы.
— Мы договорились о том, что мы включим, в связи с ветхостью зданий, строительство нового корпуса Верховажской районной больницы в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Это сделано. Этот корпус в эту программу вошел, сейчас идет подготовка проектно-сметной документации. Начало строительства в следующем году, — заявил Кувшинников в ходе оперативного совещания.
Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура выявила в детском отделении Верховажской ЦРБ нарушения пожарной безопасности и через суд требует их устранить.
— В результате проверки исполнения БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» законодательства о пожарной безопасности, проведенной прокуратурой района, установлено, что в детском отделении учреждения здравоохранения деревянные стены с внутренней стороны, перегородки и потолки имеют класс пожарной безопасности ниже К0, что не соответствует п. 6.7 Свода правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утверждённого приказом МЧС России от 21.11.2012 № 693 (далее — Свод правил), — говорится в заявлении прокуратуры в суд.