Осужденный за убийство охранника в Череповце экстрадирован из Болгарии в Россию

28.03.2021 [Происшествия]

Генпрокуратура сообщила об экстрадиции из Болгарии гражданина Эстонии Андрея Данилова (Эдвина Реинсалу). В 2012 году заочным решением Вологодский областной суд признал его виновным в убийстве одного человека и покушении на убийство еще двух. 

Как ранее сообщал NewsVo, в 2005 году в Череповце произошло покушение на женщину-предпринимателя, в ходе которого убийца застрелил одного из прибывших на место охранников. 

— Узнав о том, что его приятель Сергей Сазонов, который вел бизнес с потерпевшей (строительство многоэтажных гаражей в г. Череповце), имеет денежный долг перед ней в размере 1,5 млн рублей, Данилов вызвался ее убить.18 октября 2005 г. из пистолета марки «ТТ» он несколько раз выстрелил в женщину и прибывших по ее вызову инспекторов охранного агентства. В результате полученных ранений один из охранников скончался, женщина и другой инспектор были тяжело ранены, — сообщает прокуратура Вологодской области. 

От правоохранительных органов Данилов скрылся, был объявлен в международный розыск и в итоге было обнаружен проживающим в Болгарии по паспорту гражданина Эстонии. В результате взаимодействия двух государств  было принято положительное решение о его выдаче. 

Тэги: ДТП

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