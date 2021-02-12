Осужденный за убийство в Череповце скрывался в Болгарии с поддельным паспортом гражданина Эстонии

Скрывавшегося в Болгарии убийцу экстрадируют в Россию для отбытия наказания. Мужчина завел поддельный паспорт гражданина Эстонии.

Как сообщает прокуратура Вологодской области, в 2005 году злоумышленник, находясь в Череповце, выстрелил из пистолета не менее семи раз, убив одного человека и ранив двух прибывших на место инспекторов охранного агентства. Суд заочно вынес ему приговор, назначив наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

— Проведенная прокуратурой области проверка показала, что осужденный с целью избежать реального отбытия назначенного наказания скрывается от правоохранительных органов на территории Республики Болгария по поддельным документам гражданина Эстонии, в связи с чем материалы проверки направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для направления соответствующего запроса о его выдаче, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В Болгарии запрос удовлетворили, ФСИН России поручено организовать прием и этапирование осужденного в колонию для отбытия наказания.