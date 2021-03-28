Работу УК по уборке снега и наледи с крыш домов проверят в Вологде

Внеплановая проверка работы управляющих компаний по уборке снега и наледи с крыш домов проходит в Вологде в эти выходные. Ее проводят специалисты специалисты Центра гражданской защиты населения Вологды, а также административно-технического отдела городской администрации.

Поводом стало травмирование восьмимесячной девочки при падении снега с дома №128 по улице Козленской на коляску.

«Могу пояснить, что дом на ул. Козленской, 128 - это девятиэтажка переменной этажности. Основная часть кровли - плоская, но в местах переменной этажности есть скатная кровля, при этом огражденная снегозадержателями. Обслуживанием дома занимается УК «Стройтехник». Как утверждают представители УК, на данный момент снега на крыше нет, а лед упал с крыши одного из балконов на доме», - цитирует вологда.рф слова начальника административного департамента города Алексея Никитина.

В Центре гражданской защиты Вологды отмечают, что в этом году к УК «Стройтехник» в ходе проверок претензий в этом году не было.