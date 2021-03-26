В Вологде снежная глыба с крыши дома упала на коляску с младенцем

В Вологде восьмимесячная девочка получила травмы после падения на коляску с крыши дома снежной глыбы. Возбуждено уголовное дело по п.б ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ребенок с травмой головы поступил в больницу 26 марта около 17.10.

— По имеющимся данным, мать с находившимся в коляске ребёнком гуляла возле дома на улице Козленской, когда на коляску упали снежно-ледяные массы, перевернув ее, — сообщает региональное управление следственного комитета.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, включая следователя первого отдела по расследованию особо важных дел и следователя-криминалиста.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая вопросы соблюдения порядка обслуживания жилого фонда.

Ранее NewsVo сообщал, что 1 марта с крыши детской поликлиники в Кириллове снег съехал на выходившую из здания женщину с двумя детьми. Снегом засыпало коляску с годовалым мальчиком. Ребенок отделался испугом.