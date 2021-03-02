В Кириллове женщину с двумя детьми засыпало снегом с крыши поликлиники

1 марта с крыши детской поликлиники в Кириллове снег съехал на выходившую из здания женщину с двумя детьми. Сообщение об этом появилось в группе КИРИЛЛОВ | ONLINE.

По словам пострадавшей Алены, ее старший ребенок, семилетняя девочка, успела отбежать. Сама она с коляской, в которой находился годовалый мальчик, не смогла отойти подальше.

— Ребенок в коляске был весь засыпан, все лицо, попало в нос, в рот, он напуган! Отбежать успели недалеко, все произошло неожиданно и быстро, — рассказывает в соцсети Алена.

После инцидента она позвонила в приемную поликлиники, где, по словам Алены, перед ней даже не извинились.

— Фото коляски не будет, ибо в первую очередь я взяла ребенка на руки, чтобы не захлебнулся и вытряхнула снег из самой коляски. успокоила ребенка, положив в коляску, сделала фото новых сугробов и чистой (почти) крыши! Проблема у вас сама смотрю разрешилась, естественным путём! - говорит женщина.

Пару лет назад похожая история в Вологде закончилась серьезными травмами у ребенка. Как ранее сообщал NewsVo, 2 апреля 2018 года с крыши неэксплуатируемого здания школы №1 на проходившего мимо третьеклассника свалилась снежная глыба. Мальчик был доставлен в больницу, где медики обнаружили у него открытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер и другие повреждения. Ребенок некоторое время провел в реанимации, но потом пошел на поправку.