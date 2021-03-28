«Вологда-Чеваката» обыграла «Спарта энд К 2» со счетом 77:68

«Вологда-Чеваката» одержала победу над «Спарта энд К 2» в первом матче 1/8 финала Чемпионата России по баскетболу среди женских команд.

Матч прошёл в подмосковном городе Видное. «Вологда-Чеваката» к большому перерыву вели в счёте 52:39. В третьей и четвертой четвёртой четвертях хозяйки паркета, игроки «Спарты» немного смогли приблизиться к вологжанкам. Но преимущества добытого в первой половине "пчёлам" хватило чтобы довести матч до победы. Встреча завершилась со счетом 77:68 в пользу команды Младена Манойловича.

Самой результативной в составе вологодской команды стала Милана Сумец, набравшая 19 очков. По 15 баллов в общую копилку в этом матче принесли Мария Канищева и Юлиана Самородова.

Ответный поединок 1/8 финала Чемпионата России между «Чевакатой» «Спартой энд К 2» пройдет в Вологде 30 марта.

