Началось интернет-голосование на приз зрительских симпатий среди актёров Вологды

Онлайн-голосование на приз зрительских симпатий среди актёров вологодских театров началось в 27 марта ровно в полночь.
Доступ к голосованию буде открыт до 19:19 29 марта.
– Результаты мы объявим на Церемонии награждения актёрскими премиями в Доме актёра им. А. В. Семёнова 29 марта 2021 года, – сообщается на странице Вологодского дома актёра.
Вы можете проголосовать за одного артиста по ссылке.
Напомним, в этом году подведение итогов конкурса на соискание премий имени Марины Щуко, Алексея Семенова и Анания Бадаева «За лучшие роли года» пройдёт в формате прямой трансляции из вологодского Дома актера 29 марта.
– В течение тридцати лет 27 марта все актёры Вологды встречались с вами в театральном зале, чтобы вместе отпраздновать Международный День театра. Увы, этот сложный год прервал традицию. Но мы оптимисты, и в любых обстоятельствах ищем хорошее. А оно есть!
Если раньше на Церемонии награждения лауреатов Конкурса на соискание именных актёрских премий могли в этот день присутствовать лишь те немногие, кому посчастливилось купить билет, то теперь гораздо больше зрителей сможет её увидеть!
29 марта 2021 года в Вологодском Доме актёра пройдет Церемония подведения итогов Конкурса на соискание именных актёрских премий за роли 2020 года, а также конкурсов «Любимец детской публики» и «Бриллиантовая рука»!
Церемония будет транслироваться в Интернете. Каждый из вас может стать её зрителем! – говорится на странице Вологодского дома актёра.
Список номинантов на премии вы можете найти по ссылке.
Начало церемонии 29 марта в 19:00. Ссылка на трансляцию появится в группе Вологодского дома актёра в социальной сети.