По факту гибели людей на пожаре в Вохтоге возбудили уголовное дело

Следователи устанавливают причины гибели людей на пожаре 26 марта в поселке Вохтога Грязовецкого района. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным регионального управления Следственного комитета, на пожаре погибли два мужчины и две женщины. Их личности подтвердят в ходе экспертизы. Эксперты также установят причину пожара.

Ранее NewsVo сообщал, что утром 26 марта в поселке Вохтога Грязовецкого района загорелся одноэтажный шестиквартирный жилой дом № 6 по улице Ленина.

К моменту прибытия пожарных здание уже горело открытым пламенем. Открытое горение удалось ликвидировать в 11.17. Площадь пожара составила 115 квадратных метров. На месте обнаружено четверо погибших.