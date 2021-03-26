При пожаре в шестиквартирном жилом доме в поселке Вохтога погибли четыре человека

26.03.2021 [Происшествия]
При пожаре в шестиквартирном жилом доме в поселке Вохтога погибли четыре человека

UPD от 13.30 мск: на месте пожара обнаружены тела еще двух погибших

Утром 26 марта в поселке Вохтога Грязовецкого района загорелся одноэтажный шестиквартирный жилой дом № 6 по улице Ленина. 

К моменту прибытия пожарных здание уже горело открытым пламенем. Открытое горение удалось ликвидировать в 11.17. Площадь пожара составила 115 квадратных метров. На месте обнаружено двое погибших, личности устанавливаются. 

— В доме 5 жилых квартир, зарегистрировано 5 человек. Дом электрифицирован, отопление печное, — отмечают в пресс-службе УМЧС. 

Ранее NewsVo сообщал о другом пожаре с погибшим в Вологодском районе. Там следователи проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре в бане в поселке Заря. Инцидент произошел поздно вечером 25 марта. 

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Тэги: пожар
Фото областного УМЧС

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