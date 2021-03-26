В Вологодском районе десятикласснику пришлось уйти из школы из-за участия в митинге в поддержку Навального

В Вологодском районе комиссия по делам несовершеннолетних выписала десятикласснику штрафов на 30 тысяч рублей из-за видео о протестах в поддержку Навального и участия в акции 31 января. Об этом со ссылкой на адвоката Илии Е. пишет «МБХ медиа».

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в связи с этим также была оштрафована мать школьника. По словам Илии, после заседания комиссии его вынудили уйти из школы по собственному желанию.

«Было понятно, что меня выгонят, потому что успеваемость у меня была не очень. Мне завуч сказал, чтобы я сам написал заявление. Говорили, что в противном случае маму еще раз оштрафуют», — рассказал «МБХ медиа» школьник.

Первый выписанный на Илию штраф был из-за видео, размещенного им в соцсети по итогам митинга 23 января. Его предваряло сообщение со словами «Я не призываю верить моим словам в том видео. Это лично ваше решение». Публикацию ролика признали призывом к акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). По этому протоколу Илию оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Второй штраф школьнику назначили после задержания на акции 31 января. Илию признали виновным в участии в несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовали на 10 тысяч рублей. По статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (5.35 КоАП) на 100 рублей оштрафовали его мать.

В материалах дела говорится, что 29 января инспектору отдела по делам несовершеннолетних позвонила директор школы, в которой учится мальчик. Женщина рассказала, что подросток «осуществляет предварительную агитацию» в социальных сетях и призывает людей принять участие в митинге 31 января. На заседании комиссии подростка пугали госпитализацией в психиатрическую больницу и стотысячными штрафами.

Ранее NewsVo сообщал, что 31 января в ходе акции протеста в Вологде были задержаны 44 человека, из них шесть несовершеннолетних.