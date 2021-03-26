Вологжане стали в два раза чаще активировать SIM-карты по фото паспорта и на Госуслугах

В Вологодской области в два раза увеличилось количество новых абонентов МегаФона, самостоятельно активировавших SIM-карты оператора через сервис Госуслуг. Такой способ подключения к мобильной связи клиенты выбирают, приобретая SIM-карты в розничных сетях.

SIM‑карту МегаФона жители региона могут купить посетив продуктовый или промтоварный магазин вблизи дома. Это возможно сделать в крупных городах (Вологде, Череповце, Великом Устюге, Соколе и Грязовце) и во всех районных центрах области. Всего таких пунктов в регионе более 500.

«Сегодня стать абонентом МегаФона можно и без посещения фирменного салона. Мы активно расширяем дистрибуцию SIM-карт с саморегистрацией и наблюдаем растущую популярность такого способа подключения абонентов. Для тех, кто посещает магазины в шаговой доступности, мы добавили SIM-карты в их ассортимент», — отмечает директор МегаФона в Вологде Алла Лебедева.

Заказ SIM-карт доступен не только в магазинах «у дома», но и в крупных сетях «Детский Мир», «М.Видео», «ДНС», интернет-магазинах Ozon, Wildberries.

Активировать SIM-карту абонент может самостоятельно через мобильное приложение МегаФона за 5-10 минут, там же выбрать подходящий тариф, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с возможностью сохранения неизрасходованных гигабайтов и минут. Для того, чтобы начать пользоваться услугами достаточно сфотографировать паспорт или авторизироваться на портале Госуслуг. Активация занимает не более 5-10 минут.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны.