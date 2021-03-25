Жителям острова Сладкий в Белозерском районе предлагают носить мусор в контейнеры за километр

На острове Сладком в Белозерском районе проблемы с вывозом мусора. Там живут люди, которые работают или когда-то работали на соседнем острове Огненном, где располагается тюрьма особого режима, так называемый «вологодский пятак».

С материком, деревне Анашкино, оба острова (и Сладкий, и Огненный) соединяются деревянными мостами длиной более 700 метров. На острове Сладкий есть один мусорный контейнер, который находится у детского сада. Раньше после того, как мусоровоз забирал мусор из колонии, он на обратном пути подъезжал к садику и опустошал тот контейнер.

— В 2019–2020 году в связи с ремонтом моста на о.Сладкий, услуга по вывозу ТКО с о.Огненный и о.Сладкий прекращалась, а это значит, что жителям острова не оказывалась услуга по вывозу ТКО. Не оказывается услуга и по сей день. Ближайшие мусорные контейнеры расположены в д. Анашкино, что в километре от о.Сладкий. Естественно, пожилым людям не под силу ходить с пакетом мусора такое расстояние, поэтому весь мусор они сжигают в печах. Зато жители острова ежемесячно исправно получают от «Чистого следа» квитанции за, якобы оказанную услугу, — сообщает группа On-line Белозерск в соцсети.

NewsVo обратился к регоператору «Чистый след» за комментарием по поводу сложившейся ситуации. Там пояснили: несмотря на то, что мусоровоз не ездит на остров, услугу считать неоказанной нельзя.

— По информации администрации сельского поселения Артюшинское, по решению схода жителей острова Сладкий в 2019 г. в связи с аварийностью моста определено место накопления отходов для них — контейнер в деревне Анашкино, т. е. в деревне, куда жители о. Сладкий ходят каждый день в магазин. Поэтому вывод о том, что услуга жителям о. Сладкий не предоставляется, необоснован. На о. Огненный расположено исправительное учреждение, с которым у регионального оператора заключен договор. Услуга оказывается в рамках договора, отходы забираются в согласованном месте погрузки, — считает регоператор.

Ранее NewsVo сообщал, что среди 1472 проектов «Народного бюджета» в Вологодской области более сотни посвящены обустройству контейнерных площадок и приобретению мусорных контейнеров. Перечень проектов, прошедших конкурсный отбор на 2021 год, опубликован на сайте правительства. При этом в прокуратуре Вологодской области еще в 2019 году заявили о том, что контейнеры обязан приобретать региональный оператор. Ведомство также дало разъяснения насчет контейнерных площадок. Так, оборудовать их должен тот, в чьей собственности находится земля.