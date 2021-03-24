Принадлежащая детям Алексея Мордашова компания незаконно вырубила лес и засыпала грунтом ледовую переправу в Якутии

В Якутии в интересах ООО «Рудник Таборный», входящего в состав компании Nordgold, засыпали грунтом ледовую переправу, чтобы по ней могли проехать большегрузы.

19 марта у министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии прошло совещание по итогам проверки несанкционированного автозимника в Олёкминском районе Якутии, выявившей ряд грубых нарушений природоохранного, водного, лесного законодательств.

Как пишет «МК Якутия», выявлен факт отсыпки грунтом ледовой переправы на реке Токко для организации проезда большегрузной техники. Выяснилось также, что сотрудниками фирмы не просто обустроены несанкционированные переправы, а проложены целые автозимники в Олёкминской тайге. По всем выявленным нарушениям возбуждены административные расследования.

— Участвовавший в совещании представитель ООО «НордГолд Менеджмент» и ООО «Рудник Таборный» Александр Бурмистров отметил, что руководство компании не знало о существовании данных автозимников и в настоящее время на предприятии проводится внутреннее расследование по этому поводу. На лицензионном участке компании задействованы несколько подрядчиков, которых в настоящее время проверяют на причастность к правонарушению, — сообщает МК.

Одним из грубых нарушений предприятия также стала незаконная вырубка леса, причем проведённая с применением тяжелой техники. Материалы проверки направлены в МВД для возбуждения уголовного дела.

В итоге предприятиям ООО «НордГолд Менеджмент» и ООО «Рудник Таборный» предписано в срок до 30 марта убрать самовольные насыпи, вернуть захваченные земли государственного лесного фонда и добровольно возместить причинённый ущерб. Министр экологии Якутии также потребовал начать процедуру приостановления лицензии предприятий до устранения всех выявленных нарушений.

ООО «Рудник Таборный» разрабатывает одноименное золоторудное месторождение на территории Олёкминского улуса на юго-западе Якутии. Компания входит в состав международной золотодобывающей компании Nordgold, принадлежавшей владельцу "Северстали" Алексею Мордашову.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2019 году Мордашов передал 65% принадлежащей ему золотодобывающей фирмы своим сыновьям. По данным "Ведомостей", Кирилл и Никита Мордашовы получили в собственность часть «Nordgold» стоимостью $850–900 млн. Кроме того, в том же году братья получили долю отца (25%) в туроператоре TUI.