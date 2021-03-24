Принадлежащая детям Алексея Мордашова компания незаконно вырубила лес и засыпала грунтом ледовую переправу в Якутии

24.03.2021 [Общество]

В Якутии в интересах ООО «Рудник Таборный», входящего в состав компании Nordgold, засыпали грунтом ледовую переправу, чтобы по ней могли проехать большегрузы.

19 марта у министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии прошло совещание по итогам проверки несанкционированного автозимника в Олёкминском районе Якутии, выявившей ряд грубых нарушений природоохранного, водного, лесного законодательств.

Как пишет «МК Якутия», выявлен факт отсыпки грунтом ледовой переправы на реке Токко для организации проезда большегрузной техники. Выяснилось также, что сотрудниками фирмы не просто обустроены несанкционированные переправы, а проложены целые автозимники в Олёкминской тайге. По всем выявленным нарушениям возбуждены административные расследования.

— Участвовавший в совещании представитель ООО «НордГолд Менеджмент» и ООО «Рудник Таборный» Александр Бурмистров отметил, что руководство компании не знало о существовании данных автозимников и в настоящее время на предприятии проводится внутреннее расследование по этому поводу. На лицензионном участке компании задействованы несколько подрядчиков, которых в настоящее время проверяют на причастность к правонарушению, — сообщает МК.

Одним из грубых нарушений предприятия также стала незаконная вырубка леса, причем проведённая с применением тяжелой техники. Материалы проверки направлены в МВД для возбуждения уголовного дела.

В итоге предприятиям ООО «НордГолд Менеджмент» и ООО «Рудник Таборный» предписано в срок до 30 марта убрать самовольные насыпи, вернуть захваченные земли государственного лесного фонда и добровольно возместить причинённый ущерб. Министр экологии Якутии также потребовал начать процедуру приостановления лицензии предприятий до устранения всех выявленных нарушений.

ООО «Рудник Таборный» разрабатывает одноименное золоторудное месторождение на территории Олёкминского улуса на юго-западе Якутии. Компания входит в состав международной золотодобывающей компании Nordgold, принадлежавшей владельцу "Северстали" Алексею Мордашову. 

Ранее NewsVo сообщал, что в 2019 году Мордашов передал 65% принадлежащей ему золотодобывающей фирмы своим сыновьям. По данным "Ведомостей", Кирилл и Никита Мордашовы получили в собственность часть «Nordgold» стоимостью $850–900 млн. Кроме того, в том же году братья получили долю отца (25%) в туроператоре TUI. 

Читайте также:

Тэги: Мордашов, золото

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«У этой страны, по ходу, будущего нет»: фигуранты дела о строительстве виадука на Белозерском шоссе в Вологде выступили с последним словом
Из бюджета Вологодской области потратят почти миллион рублей на капремонт правительственного «Лексуса»
В сети появились фото, как на дороге в Тотемском районе пассажиры толкают автобус
Убийцу женщины и ребенка из Кич-Городецкого района приговорили к пожизненному заключению
Три человека погибли в ДТП на трассе в Череповецком районе
В «ГАЗели», которая попала в ДТП на трассе в Череповецком районе, везли осужденных
Сельхозкооператив из Череповцекого района смог в суде доказать, что не использовал электричество в разрушенном здании
В Череповце из банкомата похитили 7 млн рублей
Когда в дом приходит беда: как любовь помогла семье из Вологды справиться с болезнью
Вологодский губернатор поручил установить состояние дороги в месте ДТП с тремя погибшими

Последние новости

В поселке Чебсара Шекснинского района сгорел трехквартирный жилой дом

Инцидент произошел утром 24 марта

232
0

Количество фирм-однодневок выросло в Череповце

Поэтому за них всерьез взялась налоговая

235
0

В Череповце в 2020 году дружинники помогли полицейским раскрыть восемь уголовных дел о наркотиках

Ещё одно дело было раскрыто в 2021 году

223
0

Детское отделение Верховажской ЦРБ могут закрыть из-за несоблюдения требований противопожарной безопасности

В департаменте здравоохранения Вологодской области сообщили, что помощь детям из района будет оказываться в полном объеме

292
0

Семейную пару из Харовска осудили за ложный донос об угоне их машины

Автомобиль застрял на дороге и мужчина убедил супругу сообщить о его пропаже, чтобы проще доставить авто до дома

304
0

2,5 тысячи жителей Вологодской области планируют призвать на военную службу в 2021 году

1 апреля стартует весенний призыв

341
0

Прокуратура через суд обязала администрацию Чагоды оборудовать контейнерные площадки

Сейчас места, где стоят баки, не отвечают требованиям законодательства

281
0

Вологжанин ограбил торговый павильон на улице Конева

Угрожая насилием, он заставил продавца отдать ему деньги из кассы и, уходя, взял несколько пачек сигарет

432
0

95 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

84 человека выздоровели, трое умерли

302
0

Нападающий Егор Морозов и защитник Макар Хабаров продолжат свое выступление за хоккейную «Северсталь»

Подготовка к будущему сезону КХЛ в «Северстали» началась уже сейчас

271
0

Суд в Белозерске не увидел вины руководителя городской администрации в изменении облика мемориала павшим воинам

В городской администрации утверждают, что в бетонных блоках рядом со стелой капсул с землей на момент проведения работ не было. В Комитете по охране объектов культурного наследия Вологодской области уверены, что они там находились до 2020 года.

375
0

В Череповце у лежавшего в подъезде мужчины нашли наркотики

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

380
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В поселке Чебсара Шекснинского района сгорел трехквартирный жилой дом
Количество фирм-однодневок выросло в Череповце
В Череповце в 2020 году дружинники помогли полицейским раскрыть восемь уголовных дел о наркотиках
Детское отделение Верховажской ЦРБ могут закрыть из-за несоблюдения требований противопожарной безопасности
Принадлежащая детям Алексея Мордашова компания незаконно вырубила лес и засыпала грунтом ледовую переправу в Якутии
Семейную пару из Харовска осудили за ложный донос об угоне их машины
2,5 тысячи жителей Вологодской области планируют призвать на военную службу в 2021 году
 
22.03.2021 [Общество]

Когда в дом приходит беда: как любовь помогла семье из Вологды справиться с болезнью

1931
0
24.03.2021 [БлогоVO]

Начало весны в России — это всегда про лужи, грязь и снежную кашу

211
0
22.03.2021 [Обзор Прессы]

Как общаться с полицией и не стать жертвой полицейского произвола. Советы юриста Комитета против пыток Альберта Кузнецова

787
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика