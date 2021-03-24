Семейную пару из Харовска осудили за ложный донос об угоне их машины

В Харовске суд огласил приговор двум местным жителям — семейной паре — признанным виновными в ложном доносе. 15 ноября 2020 года женщина, по просьбе супруга, позвонила в полицию и сообщила об угоне её автомобиля «ВАЗ-2110». По результатам проверки, информация не подтвердилась.

В суде женщина пояснила, что у её мужа нет водительских прав, но иногда он берёт машину, чтобы куда-нибудь съездить.

«Вечером 14 ноября после ссоры он хлопнул дверью и ушел. Ночью он ей позвонил и сказал, что застрял на автомобиле и идет домой пешком. О том, что он взял автомобиль, она не знала. Утром он вернулся и попросил ее позвонить и сообщить об угоне. Объяснил, что с помощью полиции автомобиль будет проще доставить до дома», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённая получила штраф в 5000 рублей. Мужчине же, ранее признанному виновным в нарушении ПДД, суд назначил окончательное наказание в виде штрафа в 5000 рублей, 480 часов обязательных работ и на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами. Приговор вступил в законную силу.

Ранее newsVO со ссылкой на пресс-службу областного УМВД сообщал о том, что мужчина приехал на якобы угнанном автомобиле на производственную территорию, откуда украл металлические изделия. На обратном пути машина застряла в канаве и он вернулся домой, бросив авто с похищенным на дороге.