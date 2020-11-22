В Харовском районе семейная пара заявила об угоне машины, чтобы избежать ответственности за кражу

В Харовском районе полицейские задержали семейную пару, подозреваемую в заведомо ложном доносе. 29-летняя женщина рассказала правоохранителям, что со двора её дома угнали автомобиль.

Работая по заявлению, сыщики выяснили, что ранее судимый 28-летний супруг женщины приехал на якобы угнанном автомобиле на производственную территорию, откуда украл металлические изделия. На обратном пути машина застряла в канаве. Мужчина не смог её вытащить, бросил авто с похищенным и вернулся домой.

«По возвращению домой, он рассказал супруге о произошедшем и предложил сообщить в полицию об угоне автомобиля, чтоб отвести от себя подозрение, полагая, что помимо этого, полицейские окажут помощь в доставлении автомобиля к дому», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы. Мужчину также привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД.