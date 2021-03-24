2,5 тысячи жителей Вологодской области планируют призвать на военную службу в 2021 году

Весенний призыв в армию стартует 1 апреля. В этом году в Вологодской области планируют призвать на военную службу около 2,5 тысяч человек.

По данным пресс-службы регионального правительства, в 2020 году план по призыву в регионе был выполнен в количественном и качественном отношении. Всего в вооруженные силы было направлено 2724 призывника.

— Лучшими по подготовке граждан к военной службе, организации и проведению призыва по итогам прошлого года стали Вологда, Вологодский и Сокольский районы. Впервые в 2020 году количество здоровых будущих военнослужащих-вологжан в процентном отношении перешагнуло отметку в 80%, а 94 призывника отправились в войска со спортивными разрядами и званиями, — говорится в сообщении.

Ранее NewsVo сообщал, что в декабре прошлого года одного из молодых людей, который зашел в военкомат отдать результаты анализов, срочно признали годным и хотели отправить в армию. Еще одного молодого человека городской военкомат признал не годным, а областной решил, что у него проблем со здоровьем нет. После того, как истории обоих призывников появились в СМИ, их отпустили и дали отсрочки.