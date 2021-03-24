Прокуратура через суд обязала администрацию Чагоды оборудовать контейнерные площадки

Прокуратура обязала администрацию поселка Чагода работы оборудовать контейнерные площадки в населенном пункте надлежащим образом.

— Проверкой установлено, что на территории населенного пункта ряд площадок накопления отходов не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, поскольку не имеет твердого покрытия, ограждения, обеспечивающего предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В адрес руководителя администрации поселка было направлено представление об устранении нарушений, но чиновники устранили их лишь частично. Тогда прокуратура района обратилась в Бабаевский районный суд с иском, в котором просила обязать властей оборудовать места накопления ТКО твердым покрытием, а также ограждением, обеспечивающим предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Иск прокуратуры был удовлетворен.

Ранее NewsVo сообщал, что среди 1472 проектов «Народного бюджета» в Вологодской области более сотни посвящены обустройству контейнерных площадок и приобретению мусорных контейнеров. Перечень проектов, прошедших конкурсный отбор на 2021 год, опубликован на сайте правительства. При этом в прокуратуре Вологодской области еще в 2019 году заявили о том, что контейнеры обязан приобретать региональный оператор. Ведомство также дало разъяснения насчет контейнерных площадок. Так, оборудовать их должен тот, в чьей собственности находится земля.