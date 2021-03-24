95 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

24.03.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 95 новых случаев коронавирусной инфекции, 84 человека выздоровели, три умерли. Такие данные 24 марта опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 42 052 пациентам. Большая часть из них — 39 170 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом для 883 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что до конца марта в Вологодской области ожидают поступление более 27 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом говорили на заседании федерального штаба по нераспространению коронавируса под руководством Татьяны Голиковой. В очереди на прививку сейчас 18 тысяч жителей региона. 

Тэги: коронавирус

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