До конца марта в Вологодской области ожидают поставку более 27 тысяч доз вакцины от коронавируса

До конца марта в Вологодской области ожидают поступление более 27 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом говорили на заседании федерального штаба по нераспространению коронавируса под руководством Татьяны Голиковой.

— Смена поставщика вакцины на федеральном уровне позволит увеличить поставки в наш регион. До конца марта ожидается более 27 000 доз. В том числе в область поступит «КовиВак». Сейчас ожидающих прививку на Вологодчине 18 000. Таким образом, мы закроем потребность в вакцине полностью. Увеличим объем вакцинации людей старше 65 лет. Это наиболее уязвимая категория граждан, — написал в соцсети губернатор Олег Кувшинников.

Вакцина «КовиВак» была зарегистрирована в феврале 2021 года, разработана Центром имени Чумакова. В отличие от большинства созданных в мире препаратов, она является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. «КовиВак» тоже состоит из двух компонентов (вводятся с промежутком в две недели).