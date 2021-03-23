Два года уклонявшегося от службы в армии череповчанина оштрафовали на 50 тысяч рублей

23.03.2021 [Общество]

Суд принял решение по делу жителя Череповца, которого обвиняли в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы).

— По версии следствия, призывник, будучи признанным медицинской комиссией годным по состоянию здоровья к военной службе, с июля 2018 года по октябрь 2020 года без уважительных причин не являлся в военкомат по повесткам, получаемым лично и под роспись, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Молодой человек рассказал следователям, что не хотел служить в армии из-за опасений потерять работу и прервать карьеру.

Решением суда череповчанину назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что другой череповчанин десять раз подряд оформлял больничный, чтобы не являться в военкомат по повестке.

Тэги: уклонисты

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