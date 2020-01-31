Череповчанин десять раз подряд оформлял больничный, чтобы не являться в военкомат по повестке

Житель Череповца подозревается в уклонении от призыва на военную службу: в отношении 26-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ.

По версии следствия, в 2010 году череповчанин решением призывной комиссии был поставлен на воинский учет. Он прошел медосвидетельствование и был признан годным к военной службе. В сентябре 2018 года молодой человек лично получил повестку о явке в военный комиссариат для прохождения призывной комиссии на 4 октября, но в назначенный день не прибыл.

— Позднее он предоставил листок нетрудоспособности, открытый в день комиссии. В последствии в период с 24.10.2018 по 23.12.2019 он девять раз лично получал повестки, однако в соответствующие дни в военный комиссариат не являлся, симулируя заболевания и оформляя листки нетрудоспособности, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Ведется следствие.

Как ранее пояснили NewsVo в региональном управлении следственного комитета, в армию не призываются люди с непогашенной судимостью. Это означает, что в течение года после того, назначенное судом наказание будет исполнено, он не может быть призван в армию. Если за это время ему исполнится 27 лет, служить он не будет.