Череповчанина, уклонявшегося от службы в армии, оштрафовали на 40 тысяч рублей

В Череповце суд приговорил 25-летнего молодого человека к штрафу за уклонение от службы в армии. Комиссия признала призывника годным, однако он не реагировал на повестки.

— По версии следствия, призывник, будучи признанным медицинской комиссией годным по состоянию здоровья к военной службе, с апреля 2017 года по июль 2019 года без уважительных причин не являлся в военкомат по повесткам, получаемым лично и под роспись, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

На суде череповчанин признался, что не хотел служить из-за опасений потерять работу и испортить здоровье. В итоге его признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы). Молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей.

Как пояснили NewsVo в региональном управлении следственного комитета, в армию не призываются люди с непогашенной судимостью. Это означает, что в течение года после того, как подсудимый оплатит штраф, он не может быть призван в армию. Если за это время ему успеет исполниться 27 лет, служить он так и не будет.

Ранее NewsVo сообщал, что другой молодой череповчанин через суд пытался вернуть 48 тысяч рублей, которые частной фирме отдал за освобождение от службы в армии.