Череповчанин через суд пытался вернуть 48 тысяч рублей, которые отдал за освобождение от службы в армии

Житель Череповца через суд пытался вернуть 48 тысяч рублей, которые он перечислил ООО «Служба помощи призывникам», надеясь избежать службы в армии. В удовлетворении иска молодому человеку отказали.

Договор между фирмой и призывником был заключен 14 сентября прошлого года. «Служба» обещала призывнику юридическую помощь в сфере военного, административного, медицинского, гражданского права. Результатом работы организации должно было стать освобождение юноши от призыва на военную службу и зачисление в запас ВС РФ. Всего череповчанин передал ответчику 48 000 рублей.

— Когда череповчанин обратился к ООО «Служба помощи призывникам», ему сообщили, что 90% людей имеют медицинские отклонения, которые препятствуют прохождению военной службы, его направят на полное медицинское обследование, и «что-то обязательно выявится», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Однако в военкомате оснований для освобождения от призыва жителя Череповца не нашли. 1 октября 2018 года призывная комиссия вынесла решение о призыве молодого человека на военную службу. Юноша попытался обжаловать это решение сначала в призывной комиссии Вологодской области, а потом и в Череповецком городском суде, но это ему не удалось.

В суде призывник через своего представителя просил признать ООО «Служба помощи призывникам» оказавшим услугу некачественно и взыскать с фирмы переданные ей по договору деньги, а также компенсацию морального вреда.

— Мировой судья, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, принял во внимание, что, ставя целью договора освобождение истца от призыва на военную службу, стороны действовали в нарушение положений Конституции РФ, определивших долгом и обязанностью каждого гражданина России защиту Отечества. Заключение указанных сделок недопустимо, поведение сторон сделки нельзя признать добросовестным, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, материалы иска направлены в правоохранительные органы, которые установят, есть ли в действиях призывника и фирмы признаки уголовно наказуемых деяний.

Ранее NewsVo сообщал, что житель Никольского района стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве из-за того, что во время прохождения военной службы он получал пенсию по потере кормильца. Сумму нанесенного действиями молодого человека ущерба оценили в 8 тысяч рублей.