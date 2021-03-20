В Вологодском районе готовятся к весеннему паводку

В Вологодском районе готовятся к предстоящему паводку. В зону подтопления могут попасть 20 населённых пунктов пяти сельских поселений.

«На базе муниципальной стражи сформирована специальная спасательная группа, которая укомплектована необходимой техникой, высокопроходимым транспортом, лодками, бензогенераторами, мотопомпами», — сообщает пресс-служба администрации района

На случай эвакуации подготовлены пункты временного размещения в посёлке Майский и селе Новленское. Они обеспечены необходимым запасом медикаментов и продуктов. Сообщения о возникших подтоплениях и происшествиях принимаются по телефонам: 23-12-40 и 8(921)-831-22-31.