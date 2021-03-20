Пенсионерка из Череповца отдала 140 тысяч рублей мошенникам, пообещавшим ей компенсацию за некачественные лекарства

20.03.2021 [Происшествия]

57-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников. Она пояснила, что неизвестный, представившийся сотрудником прокуратуры, позвонил и сказал, что ей, как пострадавшей от некачественных медикаментов, положена компенсация в 560 тысяч рублей. После другие звонившие сообщили, что ей одобрена инвалидность, за оформление которой нужно заплатить 28 тысяч рублей. Пенсионерка перевела эту сумму и открыла счёт в банке, чтобы туда перевели компенсацию. На следующий день ей сказали, что перевести деньги на открытый счёт не получается и нужно заплатить 112 тысяч рублей за некий страховой сертификат, чтобы компенсацию доставили ей лично.

«При переводе денег в отделении банка сотрудники предупредили пенсионерку, что в отношении неё совершаются мошеннические действия, но она уверила работников банка, что переводит деньги родственнику, поскольку звонившие предупредили её не разглашать информацию о переводе. Так и не получив никакой компенсации, женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 140 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Всего за сутки полицейские зарегистрировали три заявления от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила больше 340 тысяч рублей.

Ранее newsVO сообщал, что в Вологде участковый отговорил пенсионерку переводить мошенникам почти миллион рублей.

Тэги: мошенники, дистанционное мошенничество, пенсионеры

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