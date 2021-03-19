В Вологде участковый отговорил пенсионерку переводить мошенникам почти миллион рублей

В Вологде полицейский отговорил 63-летнюю пенсионерку переводить деньги мошенникам. Участковый уполномоченный капитан Александр Сошилов заметил потерпевшую у банкомата в торговом центре на улице Мира. Она разговаривала по телефону, вела себя встревоженно и растерянно. Выяснилось, что злоумышленники убедили женщину, что ей нужно снять все деньги и отправить их на якобы безопасные счета.

«Сотрудник полиции убедил пенсионерку не переводить наличные незнакомцам, а после отвёз со всеми сохраненными накоплениями в сумме 993 тысячи рублей до дежурной части УМВД России по г. Вологде для написания заявления», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело, а потерпевшая поблагодарила участкового за профессионализм и неравнодушное отношение.

Ранее newsVO сообщал, что житель Череповца лишился 228 тысяч рублей, оплатив «коммуналку» на мошенническом сайте.