В Бабаевской ЦРБ установили второй лифт

В здании главного корпуса Бабаевской ЦРБ, объединяющем акушерское, педиатрическое, хирургическое отделения завершили монтаж нового лифта.

— Новенький лифт позволяет перевозить до 8 человек, в кабину без труда помещается каталка для транспортировки пациентов. Лифтовое оборудование установлено за счет субсидии на иные цели, работы по контракту выполнил подрядчик ИП Терентьева И.И. — сообщает ЦРБ в своей группе в соцсети.

Как ранее сообщал NewsVo, проблему озвучили губернатору Вологодской области в августе 2018 года во время визита главы региона в районный центр. Выяснилось, что больничный лифт с момента установки находится в нерабочем состоянии, так как нет обслуживающей организации в городе. Когда Олег Кувшинников спросил, как же все это время полднимают пациентов на третий этаж, медики сказали, что на каталках по откидным пандусам, однако, судя по видео, выложенному в интернет местным отделением КПРФ, это не так: больных на носилках заносили несколько человек.

5 декабря 2019 года в рамках прямой линии Олега Кувшинникова вновь спросили о лифте в Бабаево. Он рассказал, что замена лифта в терапевтическом корпусе должна произойти до конца года, а в хирургическом корпусе устройство заменят в 2020 году. Действительно, в декабре 2019 года в ЦРБ с красной лентой открыли лифт, который не работал с 1994 года. А в 2020 году был начал монтаж лифта в хирургическом корпусе.