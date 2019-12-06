Пациенты вологодских больниц, которые сами покупали лекарства, могут предъявить чеки главврачам

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников посоветовал пациентам больниц, которых обязывают купить лекарства для лечения в стационаре, предъявлять чеки главным врачам этих медучреждений. О проблемах с препаратами в Грязовецкой ЦРБ спросили главу региона 5 декабря в рамках прямой линии.

— Пациенты Грязовецкой районной больницы отмечают, что, лежа в стационаре, все лекарства приходится покупать на свои деньги, вплоть до капельниц. Отмечают, что все закупки идут не через Вологду, а через Грязовецкий район, а район закупок никаких не делает, — озвучил вопрос ведущий. — Вообще, это бардак. В рамках программ государственных гарантий перечень жизненно необходимых лекарств должен быть в каждой районной больнице. Никаких сбоев с поставками быть не должно. Не взирая на конкурсные процедуры, выбор подрядной организации. Если больница не обеспечена, это ответственность конкретного чиновника от здравоохранения, который вовремя не запустил конкурсные процедуры. Деньги на это выделены. В полном объеме, даже более. Я обращаюсь ко всем жителям Вологодской области: если вдруг вы оказались в такой ситуации и вынуждены были покупать жизненно необходимые лекарства в аптеке, предъявляйте главному врачу чек, эти затраты вам будут компенсированы. Я вам это обещаю лично, — ответил Олег Кувшинников.

В рамках прямой линии также был задан вопрос о лифте в Бабаевской ЦРБ. Как ранее сообщал NewsVo, проблему озвучили главе региона в августе 2018 года во время визита в районный центр. Выяснилось, что больничный лифт с момента установки в 1994 году находится в нерабочем состоянии, так как нет обслуживающей организации в городе.

— Там запланирован ремонт терапевтического и хирургического корпуса. Замена лифта в терапевтическом корпусе должна произойти до конца года, возьму на контроль. В хирургическом корпусе, по-моему, в следующем году. Замена лифта на новый, — рассказал губернатор.