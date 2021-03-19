В Великом Устюге продают здание школы, которое обещали реконструировать под квартиры для молодых специалистов

В Великом Устюге чиновники пытаются продать бывшее здание вечерней школы на улице Гледенской,7. Пару лет назад его обещали перепрофилировать под квартиры для молодых семей, но, очевидно, планы властей поменялись.

2 сентября 2020 года глава Великоустюгского района Александр Кузьмин поздравил с новосельем вечернюю школу.

«Учреждение образования можно поздравить. Сейчас они расположились в просторном двухэтажном здании по улице Пушкариха, 14. Лично проинспектировал как выстроен учебный процесс и как коллектив расположился в новом помещении. Приятно, что есть понимание и положительный настрой на дальнейшие перспективы. На сегодня в школе обучается 70 человек, работает 5 штатных педагогических работников. Классы оборудованы всем необходимым, включая средства необходимой защиты и термометры. А на днях в учреждение образования поступит новая мебель. И это только начало», - написал он у себя на странице в соцсети.

Но история вечерней школы началась уже давно, и не с переезда, а с разрушения. Раньше школа располагалась в просторном кирпичном здании на улице Гледенской, имела свою котельную. Уже в 2016 году ее состояние оставляло желать лучшего. Устюжане переживали по этому поводу. Очень уж им не хотелось, чтобы вечерняя школа закрылась.

«Сегодня ездила в вечернюю школу, где когда-то училась, чтоб поздравить учителей. Вчера не получилось. Приезжаю, подхожу к школе и замечаю, что даже косметического ремонта толком и не было с прошлых лет. А ведь прошло 5 лет и это немало. Зашла туда, поговорила с директором. Она мне рассказала, что сейчас у них уже нет 10, 11,12 классов. А раньше были. Плюс ко всему администрация нашего города не даёт разрешения на них. Почему? Ведь много желающих продолжить обучение, многие не закончили школу по тем или иным причинам, а сейчас есть время доучиться, но негде. Это же беспредел полный! Как это называется? Скоро вообще данное заведение закроют, что-ли? Везде, по Вологодской области, есть вечерние школы. Везде разрешены старшие классы», - такой пост появился 2 сентября 2016 года в группе «Подслушано Великий Устюг.

Школа так и продолжала стоять без ремонтов и должного ухода. В итоге 30 июля 2019 года местный телеканал «Русский Север» сообщил о том, что учащиеся вечерней школы в Великом Устюге переедут в здание многопрофильного колледжа. Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин тогда заявил, что освободившееся здание переоборудуют под 14 квартир для молодых специалистов.

«В этом году будет разработана проектно-сметная документация, а в следующем году планируется начать работы», - сказал он на своей пресс-конференции.

Устюжане такому раскладу не обрадовались. «Гениально, целый район без школы, дети ездят во вторую часть, ходят пешком до горы. Проездные надо покупать, автобусы плохо ходят», - прокомментировала новость Таша Будрина. «Мы тоже надеялись, что хотя бы отремонтируют школу на Яиково, но властям же у нас виднее», - поддержала ее Елена Парфенова.

Ни одно из обещаний Александра Кузьмина выполнено не было. Вместо каменного здания многопрофильного лицея, вечерняя школа получила двухэтажную деревяшку, а старое здание было выставлено на торги за 7 миллионов рублей.

Здание, в которое переехала школа. Фото со страницы Кузьмина.

Извещение о продаже было опубликовано 15 декабря 2020 года. Комплекс имущества на Гледенской 7, должен был быть продан 21 января этого года. Это двухэтажное кирпичное здание школы общей площадью 1003 кв. м. 1963 года постройки. В здании имеется водопровод, канализация, электроосвещение. Отопление осуществлялось от собственной котельной, однако, судя по документам, оборудование котельной уже демонтировано. Котельная без оборудования также была выставлена на продажу. В придачу к эти двум зданиям шел участок 7897 кв.м. с разрешенным использованием «для обслуживания школы, для иных видов жилой застройки».

Торги в январе не состоялись «в связи с отсутствием допущенных участников». Однако власти не оставляют надежд продать здание. 19 февраля 2021 года Великоустюгская дума решила внести комплекс имущества бывшей вечерний школы в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год, установив на него цену 7 млн рублей.

Сейчас обучение учащихся вечерней школы организовано в очно-заочной форме, начиная с 5 класса.