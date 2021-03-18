В новом сквере в Зашекснинском районе Череповца не будет кафе

В Соловьиной роще, которую должны благоустроить рядом с Ледовым дворцом, аквапарком и церковью преподобного Сергия Радонежского в Череповце, не будет кафе. Об этом написал на своей странице мэр города Вадим Германов.

— Ресторана в Соловьиной роще не будет. Против зоны барбекю выступили череповчане, живущие по соседству с будущим парком, проектная группа «Шаги» и депутат Заксобрания Людмила Гусева. Общественные обсуждения показали, что большинство наших горожан — за прогулочную зону, где нет места шампурам, мангалам и напиткам, которые не продают лицам, моложе 18 лет, — написал Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что проектом предусмотрено создание в роще пешеходных дорожек, центральной клумбы, цветников. Будет сделано освещение, установлены скамейки, урны, на входах — туалеты. Предлагалось также открыть заведение общепита и площадку для барбекю.

Заявку на финансирование строительства мэрия Череповца планирует отправить в национальный проект «Комфортная городская среда». Проголосовать за благоустройство этой территории можно с 26 апреля по 30 мая на портале 35.gorodsreda.ru