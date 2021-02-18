В Череповце обсуждают создание нового сквера в Зашекснинском районе

В Череповце планируют благоустроить сквер, который расположен рядом с Ледовым дворцом, аквапарком и церковью преподобного Сергия Радонежского. Идеи с жителями в ходе видеовстречи обсудили члены проектной группы «ШАГИ».

«Мы предлагаем назвать это место рощей. Мы за то, чтобы максимально сохранить деревья. Постараемся не разрушать природный каркас. Есть также конфликт между гуляющими с детьми и владельцами собак. Роща должна быть ориентирована на всех, — цитирует официальный сайт Череповца слова архитектора Артёма Соловьева. — Еще один момент — название. Есть варианты „Черемушки“, „Радужный“, имени Липухина. Наш вариант — Соловьиная роща, там весной и летом поют соловьи».

Проектом предусмотрено создание в роще пешеходных дорожек, центральной клумбы, цветников. Будет сделано освещение, установлены скамейки, урны, на входах — туалеты. Есть также предложения оборудовать велодорожки, площадки с шахматными столами, гамаками, зона для барбекю, кафе.

Настоятель церкви преподобного Сергия Радонежского иерей Роман Зайцев заявил, что церковь не против кафе и барбекю рядом, но необходимо, чтобы череповчане не нарушали порядок:

«Мы не против, но если будет дисциплина. Жители собираются в сквере по вечерам с мангалами, разводят костры, распивают, драки случаются. Люди оставляют много мусора, а убираем мы. Надо сделать все грамотно и видеокамеры поставить».

А вот депутат Заксобрания Вологодской области Людмила Гусева считает, что вместо кафе там нужны другие варианты общепита.

«Кафе или ресторан не сочетаются с тишиной и покоем. Я не против кафе, но смущает поведение отдыхающих. Кафе не окупится на мороженом и лимонаде. Может, рациональней там расставить домики, как на новогодней ярмарке? Очень много жалоб от горожан на питейные заведения», - говорит Гусева.

Обсуждение будущей рощи продолжится. Анонс новой видеовстречи опубликуют в группе «ШАГИ» во «ВКонтакте».

Ранее NewsVo сообщал, что школу проблему городских и архитектурных исследований «Шаги» создали в Череповце в конце прошлого года. Ее специалисты займутся проблемными городскими пространствами и постараются внедрить системный подход к улучшению городской среды.