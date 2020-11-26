В Череповце создали школу городских и архитектурных исследований «Шаги»

В Череповце создали школу проблему городских и архитектурных исследований «Шаги». Ее специалисты займутся проблемными городскими пространствами и постараются внедрить системный подход к улучшению городской среды.

— Архитекторы, урбанисты и дизайнеры из Череповца, Вологды и Санкт-Петербурга объединились, чтобы наш город шагнул в новую реальность. «ШАГИ» — название группы, которая будет формировать облик Череповца, — написал на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.

Первый проект "Шагов" - территория усадьбы Гальских. Специалисты провели исследование территории как в качестве культурного объекта, так и со стороны всех его природных/инженерных возможностей.

Посмотреть предпроектные исследования и зонирование территории и обсудить их в прямом эфире череповчане смогут в пятницу, 27 ноября, в группе проекта в соцсети.