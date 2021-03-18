Администрация Вологодского района продлила договор соцнайма жилья с пенсионером из Федотово

18.03.2021 [Общество]

В поселке Федотово Вологодского района после шума в соцсетях и СМИ власти продлили договор социального найма жилья с 66-летним пенсионером. 

— Владимиру Васильевичу Морозову из Федотово Вологодского района, про которого я писал,  продлили договор найма на 5 лет и теперь ему не придётся мёрзнуть в домике, — пишет в соцсети журналист Сергей Городишенин. 

Как ранее сообщал NewsVo, Владимиру Васильевичу 66 лет, 20 из которых он прожил в квартире по соцнайму. В этом году чиновники решили не продлевать мужчине договор, мотивировав это тем, что у него есть частный дом в деревне. Однако это не дом, а, как говорит пенсионер, дачный домик, без бани и печки. Жить там круглый год невозможно. 

После поста Городишенина в соцсети, как рассказали жители, началось «движение». К Владимиру Васильевичу приезжал глава поселения Владимир Якимов, руководитель администрации Вологодского района Игорь Быков. В итоге договор был продлен. 

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