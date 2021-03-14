В Вологодском районе пенсионера хотят выселить из жилья по соцнайму

В поселке Федотово Вологодского района власти не продлили договор социального найма жилья с 66-летним пенсионером. Чиновники указали мужчине, что у него имеется частный дом в деревне.

О проблеме журналисту Сергею Городишенину рассказали местные жители.

— Морозов Владимир Васильевич, 66 лет, проживал по коммерческому найму 20 лет в квартире, но жилье тогда принадлежало местной администрации, а сейчас жилье передали районной администрации. Договор найма ему не продлили, мотивируя тем, что у него есть домик в деревне. Ладно бы там был реально дом, а так это скорее дача, на которую многодетный отец семейства выезжал на лето садить картошку, морковку и тд. Домик очень старый, но жить там круглый год не возможно. Нет печки, воды, бани. Всех нормальных условий для быта, — пишут люди.

Владимир Васильевич воспитывает дочь, у которой проблемы с сердцем. Сам пенсионер пережил пять инфарктов. Как он будет жить в дачном домике круглый год, непонятно.

После поста Городишенина в соцсети, как рассказали жители, началось «движение». К Владимиру Васильевичу приезжал глава поселения Владимир Якимов, руководитель администрации Вологодского района Игорь Быков. NewsVo будет следить за развитием ситуации.