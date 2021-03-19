Дни абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA в автосалоне ŠKODA «Автоэкспресс»

С 13 февраля по 14 марта в дилерском центре ŠKODA «Автоэкспресс» прошли ценные дни абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA.

Официальный дилер чешской марки продолжает знакомить автолюбителей с новой моделью. «Автоэкспресс» представил своим подписчикам в социальных сетях видеоролики, в которых рассказывалось об уникальных решениях Simply Clever в НОВОЙ ŠKODA OCTAVIA.

Для всех посетителей в дилерском центре на протяжении всего периода работали брендированные станции с мгновенной печатью фотографий, кейтеринг, расширенный тест-драйв и всем вручались фирменные сувениры. Так же Автоэкспресс запустил акцию «Почта заботы», в ходе которой клиенты подписывали открытки своим друзьям и родным, а дилер отправил их адресатам.

Все желающие смогли получить индивидуальную консультацию по автомобилю, пройти расширенный тест-драйв всей семьей и насладиться приятной атмосферой комфорта!

ŠKODA поддерживает семейные ценности, поэтому для самых маленьких автолюбителей в шоу-руме была приготовлена специальная детская трасса тест-драйва с машинкой марки ŠKODA, а также детские подарки.

«Автоэкспресс» в очередной раз наполнил своим клиентам о том, что для Марки ŠKODA и сотрудников официального дилера крайне важна забота о комфорте посетителей автосалона. В этом помогает программа ŠKODA ЗАБОТИТСЯ, в которую входит соблюдение всех мер предосторожности для защиты клиентов и сотрудников в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

ŠKODA - с заботой о Вас здесь и сейчас.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Официальный дилер ŠKODA «Автоэкспресс»

г. Вологда, ул. Северная., д. 25А.

Тел.: + 7 (8172) 28-20-00

E-mail: reception@skoda-avtoexpress.ru

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