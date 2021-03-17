В Вологде в первую очередь откачивают воду с тротуаров на мостах и на улицах с большой проходимостью

«Город тонет!» — так озаглавил свой новый пост на странице «ВКонтакте» мэр Вологды Сергей Воропанов. Сити-менеджер рассказал о том, что жители жалуются ему в личные сообщения на залитые водой тротуары.

Так, например, Светлана Костакова пригласила мэра на пешую прогулку по улице Конева.

«Вас ждет невероятный квест с полосой препятствий в виде прыжков по лужам, оздоровительные водные процедуры, жижи из-под колес проезжающих мимо авто, а еще балансирование при преодолении самого горе-моста через реку Содема», — пишет девушка.

Воропанов отметил, что место у тоннеля на улице Герцена «на контроле у городских служб», и работы там проводятся регулярно. Этот адрес один из списка адресов для отработки бригад по подтоплениям, которых в городе 12.