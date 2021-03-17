В Вологде в первую очередь откачивают воду с тротуаров на мостах и на улицах с большой проходимостью

«Город тонет!» — так озаглавил свой новый пост на странице «ВКонтакте» мэр Вологды Сергей Воропанов. Сити-менеджер рассказал о том, что жители жалуются ему в личные сообщения на залитые водой тротуары.
Так, например, Светлана Костакова пригласила мэра на пешую прогулку по улице Конева.
«Вас ждет невероятный квест с полосой препятствий в виде прыжков по лужам, оздоровительные водные процедуры, жижи из-под колес проезжающих мимо авто, а еще балансирование при преодолении самого горе-моста через реку Содема», — пишет девушка.
Воропанов отметил, что место у тоннеля на улице Герцена «на контроле у городских служб», и работы там проводятся регулярно. Этот адрес один из списка адресов для отработки бригад по подтоплениям, которых в городе 12.
— В первую очередь работники «Водоканала» очищают от снега, льда и освобождают от талых вод тротуары на мостах, а также на улицах с большой проходимостью. Работы продолжаются и в ночное время (вывозим снег и делаем ямочный ремонт литым асфальтом), — отметил мэр.