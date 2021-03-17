«Магистраль» начала ямочный ремонт на дорогах Вологды литым асфальтом

С наступлением потепления в Вологде активизировался ремонт дорог литым асфальтом, сообщает пресс-служба городской администрации.

— Ямочный ремонт выполняет компания «Магистраль», он являются частью контракта на содержание улично-дорожной сети. Яму сначала очищают от снега, мусора, воды, затем заливают литым асфальтом. Он представляет собой смесь из песка, щебня, битума, минерального порошка и специальных добавок и готовится в подогреваемом бункере. Такая смесь пластична, имеет хорошую адгезию с нижним слоем, — говорится в сообщении.

Так, в ночь с 15 на 16 марта дорожники работали на улицах Беляева, Текстильщиков, Дзержинского, Конева, Элеваторной и на Техническом переулке. За последнюю неделю литым асфальтом латали ямы на улицах Некрасова, Добролюбова, Карла Маркса, Воровского, Октябрьская, Залинейная, Луначарского, перекрестах Мальцева — Благовещенская и Пролетарская — Кирова. В ближайшее время специалисты также планируют заняться участками ул. Преминина, Левичева, Ярославская, Панкратова на отрезке от ул. Щетинина до Окружного шоссе, приведут в порядок Пошехонский путепровод рядом с вокзалом.