«Магистраль» начала ямочный ремонт на дорогах Вологды литым асфальтом

17.03.2021 [Общество]
«Магистраль» начала ямочный ремонт на дорогах Вологды литым асфальтом

С наступлением потепления в Вологде активизировался ремонт дорог литым асфальтом, сообщает пресс-служба городской администрации. 

— Ямочный ремонт выполняет компания «Магистраль», он являются частью контракта на содержание улично-дорожной сети. Яму сначала очищают от снега, мусора, воды, затем заливают литым асфальтом. Он представляет собой смесь из песка, щебня, битума, минерального порошка и специальных добавок и готовится в подогреваемом бункере. Такая смесь пластична, имеет хорошую адгезию с нижним слоем, — говорится в сообщении.

Так, в ночь с 15 на 16 марта дорожники работали на улицах  Беляева, Текстильщиков, Дзержинского, Конева, Элеваторной и на Техническом переулке. За последнюю неделю литым асфальтом латали ямы на улицах Некрасова, Добролюбова, Карла Маркса, Воровского, Октябрьская, Залинейная, Луначарского, перекрестах Мальцева — Благовещенская и Пролетарская — Кирова. В ближайшее время специалисты также планируют заняться участками ул. Преминина, Левичева, Ярославская, Панкратова на отрезке от ул. Щетинина до Окружного шоссе, приведут в порядок Пошехонский путепровод рядом с вокзалом.

Фото пресс-службы городской администрации

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде нашли водителя, который выложил в соцсеть фото авто на бульваре Пирогова
В Вологде осудили акушеров-гинекологов, по вине которых ребенок умер в утробе матери
В Вологде на лестничной площадке дома убили женщину
«Сдохни или умри»: в сети появились фото отделения нефрологии Вологодской областной больницы
Прокурор запросил для фигурантов дела о мошенничестве при строительстве развязки в Вологде от 5 до 8 лет колонии
Экс-директор Вологодской филармонии Ольга Васильева возглавила областную детскую библиотеку
Мужчина в форме газовика применил силу к девушке, которая пыталась выгнать его из квартиры в Вологде
Преподаватель из Вологды одержала победу в телевикторине «Своя игра»
В ночь на 10 марта в Вологде был побит температурный рекорд 1955 года
Обвиняемые в хищении автобусов вологодского «ТрансОйла» уверены, что их подставили, и просят возбудить другое уголовное дело

Последние новости

Житель Вытегры отправил другу 60 тысяч рублей, чтобы тот дал взятку полицейскому

Оказалось, что ему звонил не старый знакомый, а мошенники

86
0

104 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

120 человек выздоровели, трое умерли

102
0

Череповчанин задержан по подозрению в убийстве знакомой

Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за насилие по отношению к женщине

180
0

В Соколе нашли пропавшего неделю назад подростка

14-летнего мальчика доставили в отдел полиции

 

244
0

Суд обязал жительницу Белозерска топить печь в принадлежащей ей квартире

Из-за того, что женщина не отапливала жилье, замерз водопровод 

378
0

В паблике правительства Вологодской области опровергли затопление улицы Юных Пионеров в Бабаево

Фотографии улицы под водой появились 16 марта в соцсетях

367
0

В Вологде водитель «Тойоты» сбил ребенка на «зебре»

ДТП произошло вечером 16 марта на улице Беляева

460
0

На трассе под Вологдой грузовик насмерть сбил женщину

Она шла пешком

702
0

Жительница Тотемского района ударила ножом приревновавшего её сожителя

Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно

837
0

8,5 млн рублей планируют потратить на озеленение Вологды в 2021 году

В городе разработали новую концепцию озеленения

879
0

Алексея Левашова из Череповца вновь осудили за нападение на человека с саперной лопаткой

15 октября 2019 года недалеко от карьера в селе Абаканово в Череповецком районе Левашов напал на сторожа карьера

1639
0

АО «ВАД» увеличит объем закупок у поставщиков и организаций из Вологодской области

Соответствующее соглашение подписали представители компании и региональных властей

984
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Вытегры отправил другу 60 тысяч рублей, чтобы тот дал взятку полицейскому
104 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Череповчанин задержан по подозрению в убийстве знакомой
В Соколе нашли пропавшего неделю назад подростка
Суд обязал жительницу Белозерска топить печь в принадлежащей ей квартире
В паблике правительства Вологодской области опровергли затопление улицы Юных Пионеров в Бабаево
В Вологде водитель «Тойоты» сбил ребенка на «зебре»
 
12.03.2021 [Общество]

Обвиняемые в хищении автобусов вологодского «ТрансОйла» уверены, что их подставили, и просят возбудить другое уголовное дело

2095
0
17.03.2021 [БлогоVO]

400 тысяч. Мы реально из-за того, что власть пошла по пути игнорирования опасности эпидемии потеряли за год население крупного областного центра

136
0
11.03.2021 [Обзор Прессы]

«Предложите детям нарисовать поэму»: как сделать уроки литературы интерактивными

761
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика