В музее «Семёнково» под Вологдой воссоздали деревянную ветряную мельницу-шатровку 1890 года

На Масленицу в Архитектурно-этнографическом музее Вологодской области торжественно запустили воссозданную реставраторами деревянную ветряную мельницу-шатровку. Это точная копия мельницы, которая стояла в Старом селе Кубенского сельского поселения с 1890 года.

По словам реставраторов, эта мельница одна из лучших из немногочисленного числа шатровых мельниц, выявленных в ходе обследования региона.

– Общая высота мельницы составляет примерно 13 метров, нижний сруб в плане составляет 7,3 х 7,3 метра. Данный тип мельницы принято называть «восьмерик на четверике», – рассказывают о строении специалисты «Вологдареставрации».

Строительство этой мельницы начал в 1890 году мастер Горохов. Изначально он построил мельницу в 40 километрах от Старого села. В 1939 году, когда мельница обветшала, местные жители под началом Алексея Баранова составили подробные чертежи, разобрали мельницу, и перенесли мельницу в Старое село.

– При строительстве новой мельницы использовали значительную часть конструктивных элементов старого ветряка 1890 года постройки. Непростые 90-е годы XX века не позволили перевезти историческую постройку в экспозицию музея под открытым небом, – поясняют реставраторы.

Поэтому сейчас мельницу пришлось не реставрировать, а воссоздавать заново по старым чертежам. Проект реставрации разрабатывал архитектор московского института «Спецпроектреставрация» А. Сорокины, при участии ремонтно-реставрационной службы музея.

Работы по воссозданию мельницы проходили при финансовой поддержке компании «Северсталь» в рамках проекта «Строим вместе».

