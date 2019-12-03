В Семёнково под Вологдой воссоздадут ветряную мельницу конца XIX века

03.12.2019 [Культура]

В этнографическом музее Семёнково под Вологдой специалисты приступили к воссозданию уникальной ветряной шатровой мельницы. Работы спонсирует компания «Северсталь».

«Фундаменты залиты, древесина закуплена, в ближайшее время начнутся работы по рубке сруба мельничного амбара. Пожелайте нам удачи!», — сказал начальник отдела реставрации музея Павел Анкундинов. Он также пояснил, что работы не могли начаться раньше из-за сырой погоды.

Мельница была построена в 1890 году мастером по фамилии Горохов в 40 километрах от Старого села (Кубенское сельское поселение).

«Позже в 1939 году, когда мельница обветшала и требовала ремонта, местные мужики под началом Баранова Алексея Ивановича составили подробные чертежи, разобрали мельницу, и объект был перенесён в Старое село. При строительстве новой мельницы использовали значительную часть конструктивных элементов старого ветряка 1890 года постройки», — сообщает пресс-служба музея.

В 1989 году, в ходе обследования региона, мельницу изучили московские архитекторы. Специалисты предложили воссоздать объект в музее Семёнково. Проект восстановления мельницы разработал архитектор института «Спецпроектреставрация» при участии ремонтно-реставрационной службы музея.

»Предполагаем, что работы на ней займут не менее трёх — четырёх лет при условии стабильной финансовой поддержки. Обещаем, что будем подробно рассказывать вологжанам о ходе работ на объекте и приглашаем бизнес к участию в проекте «Строим вместе!», — сказала заведующая музеем Наталья Киршина.

Ранее, благодаря проекту «Строим вместе!», в этнографическом музее Семёнково были восстановлены две мельницы из Тотемского района: ветряная мельница из деревни Борок и мельница из деревни Семёновская. Нынешний объект реставрации будет отличаться от них необычной конструкцией и размерами.

Тэги: мельница, Семенково

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