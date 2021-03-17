Житель Вытегры отправил другу 60 тысяч рублей, чтобы тот дал взятку полицейскому

67-летний житель Вытегры стал жертвой мошенников. Он рассказал, что накануне ему позвонил неизвестный, который представился ему старым другом семьи и попросил у него денег.

«Звонивший сообщил, что по дороге к ним в гости его остановил наряд ДПС и после прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор показал положительный результат. Далее трубку телефона взял якобы сотрудник ДПС и сказал, что может помочь избежать ответственности, для этого необходимо перевести на указанный счет 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Потерпевший перевёл деньги, но через некоторое время собеседник позвонил ему снова и попросил ещё 30 тысяч рублей, так как прошлой суммы якобы не хватило. Мужчина сделал ещё один перевод.

«Позже он стал сомневаться в правдивости звонков и решил позвонить своему знакомому, но телефон был уже выключен. Набрав номер, который у него был записан в телефоне ранее, он узнал, что стал жертвой мошенников», — также говорится в сообщении

Всего за сутки полицейские зарегистрировали девять заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.