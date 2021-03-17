Суд обязал жительницу Белозерска топить печь в принадлежащей ей квартире

17.03.2021 [Общество]

Собственницу квартиры в Белозерске сосед через суд обязал топить печь. Из-за того, что женщина этого не делала, в доме замерз водопровод.

— В иске мужчина указал, что при постройке их многоквартирный дом не был оборудован холодным водоснабжением, водопровод собственники проводили за свой счет. Ввод водопроводной трубы проходит через подпол дома под квартирой ответчика. Ответчик фактически в квартире не проживает, зимой ее не отапливает, поэтому труба водопровода на вводе в дом замерзла, все 8 квартир остались без воды. Он пытался договориться с ответчиком, чтобы квартира отапливалась, но эти действия результатов не принесли, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Суд учел, что при пользовании жилым помещением собственник должен соблюдать права и интересы проживающих в доме других людей. Кроме того, собственник должен обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его надлежащее состояние. В то же время не поддержание надлежащей температуры в квартире может привести к замерзанию системы водоснабжения и разрыву водопроводных труб, как следствие, к затоплению. 

При таких обстоятельствах суд обязал женщину в осенне-весенний период отапливать принадлежащую ей квартиру для поддержания в ней установленного законодательством температурного режима.

Заочное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Ранее NewsVo сообщал, что житель Белозерска через суд запретил соседям родителей перекрывать им доступ к водопроводу.

Тэги: водопровод

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде нашли водителя, который выложил в соцсеть фото авто на бульваре Пирогова
В Вологде осудили акушеров-гинекологов, по вине которых ребенок умер в утробе матери
В Вологде на лестничной площадке дома убили женщину
«Сдохни или умри»: в сети появились фото отделения нефрологии Вологодской областной больницы
Прокурор запросил для фигурантов дела о мошенничестве при строительстве развязки в Вологде от 5 до 8 лет колонии
Экс-директор Вологодской филармонии Ольга Васильева возглавила областную детскую библиотеку
Мужчина в форме газовика применил силу к девушке, которая пыталась выгнать его из квартиры в Вологде
Преподаватель из Вологды одержала победу в телевикторине «Своя игра»
В ночь на 10 марта в Вологде был побит температурный рекорд 1955 года
Обвиняемые в хищении автобусов вологодского «ТрансОйла» уверены, что их подставили, и просят возбудить другое уголовное дело

Последние новости

Житель Вытегры отправил другу 60 тысяч рублей, чтобы тот дал взятку полицейскому

Оказалось, что ему звонил не старый знакомый, а мошенники

86
0

104 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

120 человек выздоровели, трое умерли

102
0

Череповчанин задержан по подозрению в убийстве знакомой

Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за насилие по отношению к женщине

180
0

В Соколе нашли пропавшего неделю назад подростка

14-летнего мальчика доставили в отдел полиции

 

246
0

В паблике правительства Вологодской области опровергли затопление улицы Юных Пионеров в Бабаево

Фотографии улицы под водой появились 16 марта в соцсетях

369
0

В Вологде водитель «Тойоты» сбил ребенка на «зебре»

ДТП произошло вечером 16 марта на улице Беляева

461
0

«Магистраль» начала ямочный ремонт на дорогах Вологды литым асфальтом

Эти работы являются частью контракта на содержание улично-дорожной сети

302
0

На трассе под Вологдой грузовик насмерть сбил женщину

Она шла пешком

703
0

Жительница Тотемского района ударила ножом приревновавшего её сожителя

Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно

837
0

8,5 млн рублей планируют потратить на озеленение Вологды в 2021 году

В городе разработали новую концепцию озеленения

879
0

Алексея Левашова из Череповца вновь осудили за нападение на человека с саперной лопаткой

15 октября 2019 года недалеко от карьера в селе Абаканово в Череповецком районе Левашов напал на сторожа карьера

1639
0

АО «ВАД» увеличит объем закупок у поставщиков и организаций из Вологодской области

Соответствующее соглашение подписали представители компании и региональных властей

984
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Вытегры отправил другу 60 тысяч рублей, чтобы тот дал взятку полицейскому
104 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Череповчанин задержан по подозрению в убийстве знакомой
В Соколе нашли пропавшего неделю назад подростка
Суд обязал жительницу Белозерска топить печь в принадлежащей ей квартире
В паблике правительства Вологодской области опровергли затопление улицы Юных Пионеров в Бабаево
В Вологде водитель «Тойоты» сбил ребенка на «зебре»
 
12.03.2021 [Общество]

Обвиняемые в хищении автобусов вологодского «ТрансОйла» уверены, что их подставили, и просят возбудить другое уголовное дело

2095
0
17.03.2021 [БлогоVO]

400 тысяч. Мы реально из-за того, что власть пошла по пути игнорирования опасности эпидемии потеряли за год население крупного областного центра

137
0
11.03.2021 [Обзор Прессы]

«Предложите детям нарисовать поэму»: как сделать уроки литературы интерактивными

761
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика