Суд обязал жительницу Белозерска топить печь в принадлежащей ей квартире

Собственницу квартиры в Белозерске сосед через суд обязал топить печь. Из-за того, что женщина этого не делала, в доме замерз водопровод.

— В иске мужчина указал, что при постройке их многоквартирный дом не был оборудован холодным водоснабжением, водопровод собственники проводили за свой счет. Ввод водопроводной трубы проходит через подпол дома под квартирой ответчика. Ответчик фактически в квартире не проживает, зимой ее не отапливает, поэтому труба водопровода на вводе в дом замерзла, все 8 квартир остались без воды. Он пытался договориться с ответчиком, чтобы квартира отапливалась, но эти действия результатов не принесли, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд учел, что при пользовании жилым помещением собственник должен соблюдать права и интересы проживающих в доме других людей. Кроме того, собственник должен обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его надлежащее состояние. В то же время не поддержание надлежащей температуры в квартире может привести к замерзанию системы водоснабжения и разрыву водопроводных труб, как следствие, к затоплению.

При таких обстоятельствах суд обязал женщину в осенне-весенний период отапливать принадлежащую ей квартиру для поддержания в ней установленного законодательством температурного режима.

Заочное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Ранее NewsVo сообщал, что житель Белозерска через суд запретил соседям родителей перекрывать им доступ к водопроводу.