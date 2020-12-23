Житель Белозерска через суд запретил соседям родителей перекрывать им доступ к водопроводу

23.12.2020 [Общество]

В Белозерске суд рассмотрел иск Николая Ц. к соседям его родителей.

В обоснование иска он указал, что дом, в котором живут его престарелые родственники, разделён на две половины, и общий водопровод проходит через квартиру их соседей. На протяжении длительного времени ответчики перекрывали доступ к воде по своему усмотрению, из-за чего родители истца вынуждены ходить на колонку и покупать воду в магазине.

«Николай неоднократно требовал от соседей не чинить препятствий в пользовании водопроводом, но те требования проигнорировали, считая, что водопровод является их собственностью», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Суд полностью удовлетворил иск и обязал ответчиков устранить "препятствие в пользовании общим водопроводом" в трёхдневный срок, а также не чинить таких препятствий в дальнейшем. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: иски, суды, соседи

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодская радиоведущая Арина Карельская погибла в Москве
Жительница Великого Устюга украла 70 тысяч рублей у бывшего мужа
Новое здание городского суда открыли в Череповце
Подачу тепла в дома трех микрорайонов Вологды ограничат 21 и 22 декабря
Безнадежное будущее: как кооператоры «кинули» тысячи вологжан
В Великоустюгском районе на пешеходной ледовой переправе провалился под лед автомобиль
Житель Шекснинского района до смерти избил супругу за отказ дать ему деньги на спиртное
Пьяный вологжанин въехал в сугроб, задел электрический столб и попытался скрыться
В Вологде роженица с коронавирусом скончалась во время кесарева сечения
В Тотьме из-за коронавируса не работает общественная баня
23.12.2020 [Общество]

Контактировавшие с больным коронавирусом вологжане будут получать смс-уведомления

667
0
23.12.2020 [Происшествия]

Тела пропавших охотников обнаружили в лесу в Нюксенском районе

1449
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мошенника из Воронежа, обманувшего вологжанку на 6500 рублей, приговорили к году и четырём месяцам колонии
В Грязовецком районе пенсионер во время застолья убил друга детства и лёг спать
Экс-тренер сборной России по футболу Александр Бородюк: «Где сейчас „Динамо“ Вологда? Нет такого клуба»
В Череповце бармена, продавшего сидр несовершеннолетней, оштрафовали на 15 тысяч рублей
Вологжанку, из ревности ударившую знакомую ножом, приговорили к семи годам колонии
Житель Белозерска через суд запретил соседям родителей перекрывать им доступ к водопроводу
На площади Революции в Вологде установили 20-метровую искусственную ель
 
22.12.2020 [Общество]

Как на острове: жители улицы Бережок в Соколе требуют построить к ним дорогу

1071
0
23.12.2020 [БлогоVO]

Небольшой документальный фильм «Пишите мне в Череповецъ…»

192
0
23.12.2020 [Обзор Прессы]

Хуснуллин уже пролил «подсолнечное масло». А губернатор Кувшинников предложил ему обменять километры на квадратные метры

385
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика