Житель Белозерска через суд запретил соседям родителей перекрывать им доступ к водопроводу

В Белозерске суд рассмотрел иск Николая Ц. к соседям его родителей.

В обоснование иска он указал, что дом, в котором живут его престарелые родственники, разделён на две половины, и общий водопровод проходит через квартиру их соседей. На протяжении длительного времени ответчики перекрывали доступ к воде по своему усмотрению, из-за чего родители истца вынуждены ходить на колонку и покупать воду в магазине.

«Николай неоднократно требовал от соседей не чинить препятствий в пользовании водопроводом, но те требования проигнорировали, считая, что водопровод является их собственностью», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд полностью удовлетворил иск и обязал ответчиков устранить "препятствие в пользовании общим водопроводом" в трёхдневный срок, а также не чинить таких препятствий в дальнейшем. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.