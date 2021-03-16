АО «ВАД» увеличит объем закупок у поставщиков и организаций из Вологодской области

16.03.2021 [Экономика]

АО «ВАД» стало партнером областного проекта «Синергия роста 2.0». Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор компании Валерий Абрамов, губернатор области Олег Кувшинников и директор АНО «Агентство Городского Развития» Череповца Оксана Андреева.

— В рамках документа стороны договорились о взаимодействии по вопросам развития кооперационных связей, увеличения объема закупок у местного бизнеса, а также размещения информации об актуальных заказах компании «ВАД» на цифровой платформе «Электронная бизнес-кооперация», — сообщает пресс-служба главы региона. 

На платформе представители малого и среднего бизнеса Вологодской области могут размещать информацию о продукции и услугах, а также принимать участие в исполнении заказов крупных компаний.

— Сегодня в систему «Электронная бизнес-кооперация» интегрированы закупочные платформы крупных предприятий. В частности, все заказы ПАО «Северсталь» и АО «Апатит» можно найти на данном ресурсе, — пояснила директор АНО «Агентство Городского Развития» Оксана Андреева. — Мы подписали соглашение с компанией «ВАД» и приступили к его реализации. Для «ВАД» уже создан личный кабинет на ЭБК. В настоящее время ведется совместная работа по формированию актуального перечня потребностей компании для возможной реализации бизнесом Вологодской области.

«ВАД» (Высококачественные автомобильные дороги) — одна из крупнейших дорожно-строительных компаний России. Первоначально фирма была зарегистрирована в Санкт-Петербурге, но в январе 2017 года она встала на налоговый учет в Вологде. Компания часто получает крупные контракты на строительство дорог в регионе. Так, например, она занималась возведением четвертого этапа обхода Вологды и сейчас строит новый мост через Шексну в Череповце. 

Тэги: ВАД

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