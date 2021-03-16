В Череповце подросток за рулём авто пытался скрыться от полицейских

В Череповце полицейские задержали 15-летнего подростка за рулём «Форда».

На перекрёстке улиц Красной и Гоголя, сотрудники ДПС потребовали его остановиться, но он продолжил движение.

«Во время преследования водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавал аварийные ситуации и совершил два проезда на запрещающий сигнал светофора», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

На одном из поворотов машина застряла в сугробе, и юноша попробовал убежать, но был задержан на улице Суворова.

Выяснилось, что «Форд» принадлежит его матери. Он взял ключи и решил прокатиться. Машину отправили на штрафстоянку. За все нарушения на задержанного составили соответствующие административные материалы. Родителям придётся выплатить за него крупный штраф. Решается вопрос о привлечении их к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее newsVO сообщал, что подросток из Великого Устюга за рулём «Вольво» наехал на полицейского, который пытался его задержать.